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СК: В Петербурге задержали за взятку в 9,2 млн глав Колпинского района и Колпино

В Санкт-Петербурге оперативные сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и главу администрации муниципального образования «Город Колпино» Дмитрия Кохно. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Источник: Life.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело против задержанных по части 6 статьи 290 УК России «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

По версии следствия, с декабря 2024 года по июнь 2025 года подозреваемые через посредника получили взятку в размере не менее 9,2 миллиона рублей от генерального директора компании, занимающейся благоустройством в Колпино.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании бывшей главы управления Росимущества по Удмуртии и Кировской области. Ей вменяют получение взятки в размере 1,9 миллиона рублей.