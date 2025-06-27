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Армения заявила о готовности сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Армения в будущем примет определенное решение относительно своего выбора между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в четверг, 26 июня, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

Армения в будущем примет определенное решение относительно своего выбора между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом в четверг, 26 июня, заявил заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян.

Костанян отметил, что в настоящее время Армения продолжает оставаться членом ЕАЭС и одновременно развивает отношения с ЕС и странами, входящими в организацию.

По словам дипломата, Армения готова принять четкое решение, «когда возникнет необходимость», сообщает News.am.

26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с Арменией не может быть виновата одна сторона, отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на пленарном заседании Евразийского экономического форума может свидетельствовать о наличии проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет «окончательное решение» по Организации договора о коллективной безопасности в случае, если ее участники, включая Россию, не прокомментируют нападение Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.

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