Армения заявила о готовности сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет «окончательное решение» по Организации договора о коллективной безопасности в случае, если ее участники, включая Россию, не прокомментируют нападение Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.