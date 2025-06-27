Армения заявила о готовности сделать выбор между ЕС и ЕАЭС

Костанян отметил, что в настоящее время Армения продолжает оставаться членом ЕАЭС и одновременно развивает отношения с ЕС и странами, входящими в организацию.
По словам дипломата, Армения готова принять четкое решение, «когда возникнет необходимость», сообщает News.am.
26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с Арменией не может быть виновата одна сторона, отсутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна на пленарном заседании Евразийского экономического форума может свидетельствовать о наличии проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван примет «окончательное решение» по Организации договора о коллективной безопасности в случае, если ее участники, включая Россию, не прокомментируют нападение Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.