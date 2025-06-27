В Госдуме предупредили о росте числа атак мошенников через стационарные телефоны

Немкин рекомендовал для защиты запомнить, что никакая госструктура или оператор связи не будет запрашивать по телефону коды из СМС или предлагать перевести деньги, и если поступает подобный звонок — нужно сразу положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру. Стационарный телефон, как заметил он, лучше подключить к автоответчику или заранее предупредить пожилых родственников о подобных схемах. «Также стоит отключить возможность управления личными кабинетами без подтверждения входа через мобильное приложение или биометрию. Чем больше уровней защиты — тем меньше шансов у мошенников», — заключил он.