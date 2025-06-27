В Госдуме предупредили о росте числа атак мошенников через стационарные телефоны

«Мошенники все чаще используют стационарные телефоны для атак на граждан, и в ближайшее время количество подобных схем будет расти. Особенно уязвимы пожилые люди, которые по-прежнему активно используют домашние телефоны и с большим доверием относятся к голосам “официальных” служб. Злоумышленники используют старые каналы связи в сочетании с новыми цифровыми уязвимостями и делают это все более организованно», — рассказал депутат.
По его словам, одним из популярных сценариев является звонок на домашний телефон якобы от «Ростелекома» или другого оператора связи. Затем абоненту сообщают, что необходимо срочно продлить договор или подтвердить личность, и под этим предлогом просят продиктовать код из СМС, который якобы пришел для авторизации. «На самом деле в этот момент мошенники пытаются войти в личный кабинет на портале “Госуслуги” или в онлайн-банк и, получив код, получают полный доступ к вашим данным», — отметил Немкин.
Следующим этапом, как пояснил депутат, является звонок уже от «сотрудника полиции» или «представителя Росфинмониторинга» с дальнейшим запугиванием человека и предложением перевести деньги на «безопасный счет» или отдать их курьеру «на проверку». «Все это сопровождается психологическим давлением, формальной речью и ссылками на “закон”, — заметил он.
«Основная задача мошенников — выбить жертву из эмоционального равновесия, чтобы она перестала критически оценивать происходящее. Особенно опасно, что атаки идут по отработанному сценарию, который подстраивается под возраст и уровень цифровой грамотности жертвы», — подчеркнул депутат.
Немкин рекомендовал для защиты запомнить, что никакая госструктура или оператор связи не будет запрашивать по телефону коды из СМС или предлагать перевести деньги, и если поступает подобный звонок — нужно сразу положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру. Стационарный телефон, как заметил он, лучше подключить к автоответчику или заранее предупредить пожилых родственников о подобных схемах. «Также стоит отключить возможность управления личными кабинетами без подтверждения входа через мобильное приложение или биометрию. Чем больше уровней защиты — тем меньше шансов у мошенников», — заключил он.