Минниханов о проведении «Золотой маски» в Казани: «Большая честь для нас»

«Столица Татарстана сегодня впервые приняла Российскую национальную театральную премию “Золотая маска”! Большая честь для нас», — подчеркнул Раис РТ.
«Бик зур рәхмәт (“огромное спасибо”), Владимир Львович, и всегда рәхим итегез (“добро пожаловать”)!» — добавил Минниханов, обращаясь к председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову.
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