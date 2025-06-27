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Минниханов о проведении «Золотой маски» в Казани: «Большая честь для нас»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Telegram-канале прокомментировал проведение в Казани XXXI церемонии вручения театральной премии «Золотая маска».

Источник: соцсети

«Столица Татарстана сегодня впервые приняла Российскую национальную театральную премию “Золотая маска”! Большая честь для нас», — подчеркнул Раис РТ.

«Бик зур рәхмәт (“огромное спасибо”), Владимир Львович, и всегда рәхим итегез (“добро пожаловать”)!» — добавил Минниханов, обращаясь к председателю Союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову.

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