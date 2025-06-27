Захарова призвала главу МОК допустить российских спортсменов до Олимпийских игр

«Выдающиеся отечественные спортсмены снискали всеобщее уважение не только у себя дома, но и далеко за пределами нашей Родины… Олимпийские игры должны быть открыты для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, пол и политические убеждения», — подчеркнула Мария Захарова.