Захарова призвала главу МОК допустить российских спортсменов до Олимпийских игр

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова выступила с обращением по случаю Международного олимпийского дня, который отмечался 23 июня. Видеозапись опубликована в ее Telegram-канале.
«Выдающиеся отечественные спортсмены снискали всеобщее уважение не только у себя дома, но и далеко за пределами нашей Родины… Олимпийские игры должны быть открыты для всех без исключения атлетов, невзирая на гражданство, расовую и этническую принадлежность, пол и политические убеждения», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат также добавила, что ограничения, наложенные на российских спортсменов, являются демонстрацией откровенной «политизации» соревнований.
Мария Захарова выразила надежду, что новый глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри положит конец дискриминации отечественных атлетов.
Однако эксперты расходятся в своих оценках действий вступившей в должность руководителя МОК. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему чемпионка Кирсти Ковентри остается неоднозначной фигурой в мире спорта.