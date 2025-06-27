Ядовитый, хищный и смертельно опасный: Вот кого нашли в Черном море украинские экологи

Тетраодон способен раздуваться, принимая форму шара, как это делает ядовитая рыба фугу, являющаяся деликатесом в Японии. Как и фугу, тетраодон относится к иглобрюхим. Экологи допускают, что из-за потепления климата тетраодон может распространиться в Черном море, что приведет к сокращению биоразнообразия в этом регионе и может причинить ущерб рыболовству, а также создаст угрозу для здоровья людей.