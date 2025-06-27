Ядовитый, хищный и смертельно опасный: Вот кого нашли в Черном море украинские экологи

В Черном море обнаружили инвазивный вид рыб, который представляет опасность для человека. Речь идет о тетраодоне серебряном, пишет RG.RU со ссылкой на экологическую госинспекцию Украины.
Сообщается, что тетраодон — хищник со сверхпрочными челюстями. Он питается рыбой, моллюсками и ракообразными и способен перегрызать сверхпрочные рыболовные сети. Кроме того, мясо тетраодона содержит сильнейший яд нервно-паралитического действия. Употребление этой рыбы в пищу может привести к смертельному исходу.
Тетраодон способен раздуваться, принимая форму шара, как это делает ядовитая рыба фугу, являющаяся деликатесом в Японии. Как и фугу, тетраодон относится к иглобрюхим. Экологи допускают, что из-за потепления климата тетраодон может распространиться в Черном море, что приведет к сокращению биоразнообразия в этом регионе и может причинить ущерб рыболовству, а также создаст угрозу для здоровья людей.
Напомним, в России могут на законодательном уровне ввести конкретные способы борьбы с безжалостным борщевиком. Так, Госдума готовится рассмотреть во втором чтении инициативу, направленную на борьбу с чужеродными растениями, включая борщевик.
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