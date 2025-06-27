В Чёрном море на Украине из-за потепления плодится смертельно ядовитая рыба

Впервые эту рыбу заметили у берегов Украины в 2014 году. В её мясе содержится тетродотоксин — один из самых сильных ядов природного происхождения с нервно-паралитическим действием. Даже небольшая доза этого вещества, попавшая в организм человека, может стать причиной смерти.