В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего», — сказано в пояснительной записке.
За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.
Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.
Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения — прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению «этой отравы» детей.
«Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом “наркомания” увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних», — заключил он.