Захарова: ВСУ понесут наказание за атаку на китайского журналиста

В комментарии для ГТРК «Курск» бегло говорящий по-русски Лу Юйгуан рассказал, что чувствует себя хорошо, но после ранения потерял много крови. На кадрах видно, что у него сильно забинтована голова. По его словам, инцидент произошел около 13:00 «на вашей, российской территории».