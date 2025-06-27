ЕС не смог принять заявление по Украине из-за позиции одной страны

Европейский союз (ЕС) не смог принять заявление по Украине из-за позиции одной из 27 стран-членов, название которой не раскрывается. Об этом стало известно в четверг, 26 июня.
В опубликованном заявлении говорится, что предложенный текст (документ EUCO 16/25) получил поддержку 26 глав государств и правительств, однако для принятия решения необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС. Таким образом, обсуждение завершилось безрезультатно.
Уточняется, что перед голосованием страны Евросоюза провели консультации по данному вопросу, в которых также принял участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте Европейского совета.
Кроме того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето и заблокировал принятие 18-го пакета санкций против России на саммите Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.
Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса в Гааге, потому что Соединенные Штаты, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.