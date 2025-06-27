ЕС не смог принять заявление по Украине из-за позиции одной страны

Также венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита Североатлантического альянса в Гааге, потому что Соединенные Штаты, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.