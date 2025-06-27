Движение транспорта на Крымском мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено в ночь на 27 июня. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале, посвящённом оперативной обстановке на мосту.
Согласно опубликованной информации, проезд по мосту был закрыт в 00:06 по московскому времени. Власти призвали водителей сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности, обеспечивающих порядок на месте.
На данный момент точные сроки возобновления движения не называются. Специалисты продолжают работать над восстановлением нормального транспортного сообщения.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара попытался провезти через Крымский мост карманный огнемет. Остановившим его сотрудникам службы досмотра мужчина объяснил, что сам смастерил устройство, чтобы защищаться от комаров.