Печальная участь Европы предрешена: план милитаризации будет готов к осени

Европа продолжает держать курс на разрушение экономики и снижение уровня жизни. Еврочиновники определили дату, к которой должен быть готов конкретный план по милитаризации ЕС. Соответствующая дорожная карта должна быть готова уже к октябрю. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Антониу Кошта.