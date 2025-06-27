Печальная участь Европы предрешена: план милитаризации будет готов к осени

Европа продолжает держать курс на разрушение экономики и снижение уровня жизни. Еврочиновники определили дату, к которой должен быть готов конкретный план по милитаризации ЕС. Соответствующая дорожная карта должна быть готова уже к октябрю. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Антониу Кошта.
Разработать дорожную карту финансирования милитаризации сообщества Еврокомиссии поручили на саммите ЕС. Уже к следующей встрече в октябре должен быть готов соответствующий документ. В нем пропишут конкретные условия по выполнению решения НАТО об увеличении военных расходов стран ЕС, причем сразу в 2,5 раза.
«Сегодня мы поручили Еврокомиссии подготовить дорожную карту для финансирования нашей обороны, — сказал он. — Вчера в НАТО решили тратить больше. Сегодня мы обсудили, как нужно тратить лучше», -заявил Кошта.
Чтобы подсластить пилюлю, в ЕК пообещали странам-участницам упростить правила предоставления госпомощи, снизить бюрократические ограничения и экологические стандарты, действующие в случае военных инвестиций.
Ранее KP.RU сообщал, что по итогам саммита НАТО страны Альянса согласились платить за свою оборону 5% ВВП. Но под этой благостью спрятаны громадные подводные камни и огромные финансовые трудности для экономики европейских стран.
При этом украинскую тему на саммите в Гааге отложили в дальний угол. В итоговом документе Украина упомянута лишь раз — дескать, ее поддержат.