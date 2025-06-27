Юрист рассказал о неожиданном штрафе за камеру ГАИ

Аналогично будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно сотруднику ГАИ. Суд расценит это как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист.