Юрист рассказал о неожиданном штрафе за камеру ГАИ

Показ среднего пальца можно квалифицировать как неприличное поведение.
Демонстрация среднего пальца на дорожную камеру Госавтоинспекции может повлечь административное наказание. Об этом сообщил автоюрист Лев Воропаев.
«Если водитель просто показал средний палец в сторону дорожной камеры, этот жест может быть расценен как нарушение общественного порядка. Если будет установлено, что жест предназначался представителю власти, действия водителя квалифицируют как мелкое хулиганство», — рассказал «Газете.ру» Воропаев.
Аналогично будет квалифицирован средний палец, который водитель покажет в окно сотруднику ГАИ. Суд расценит это как мелкое хулиганство. За это предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей либо арест до 15 суток, сообщил юрист.