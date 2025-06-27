Актер из «Аноры» Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии

Среди актеров, попавших в список, также значатся Эндрю Скотт, Ариана Гранде, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн, Джейсон Момоа и другие, а также недавние обладатели «Оскара» Киран Калкин и Майки Мэдисон. Всего приглашения получили 91 номинант на «Оскар» и 26 его лауреатов.