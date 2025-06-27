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Актер из «Аноры» Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, сообщает издание Variety.

Российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, сообщает издание Variety.

Вместе с Борисовым в число приглашенных вошли 533 специалиста киноиндустрии — актеры, режиссеры, костюмеры, продюсеры и монтажеры.

Среди актеров, попавших в список, также значатся Эндрю Скотт, Ариана Гранде, Фернанда Торрес, Себастьян Стэн, Джейсон Момоа и другие, а также недавние обладатели «Оскара» Киран Калкин и Майки Мэдисон. Всего приглашения получили 91 номинант на «Оскар» и 26 его лауреатов.

Юра Борисов был номинирован на «Оскар» в категории «лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера, однако премию получил Киран Калкин. По информации The Hollywood Reporter, российский актер также ведет переговоры об участии в новом проекте итальянского режиссера Луки Гуаданьино.

Ранее стала известна дата проведения следующей кинопремии «Оскар».