Джакузи для медведя. Невероятный снимок «релакса» в долине гейзеров

Мало кто знает, но камчатские медведи — настоящие знатоки бальнеологии. Горячая вода для них — не просто удовольствие. Она выгоняет паразитов, заживляет расчёсы после зимней спячки и, судя по их довольному виду, вполне возможно, улучшает настроение. Такое впечатление, что этот увалень читал все статьи о пользе гидромассажа: так искусно он принимал природную ванну, что позавидовал бы любой спа-мастер. Он терпеливо ждал, пока сероводород сделает своё дело. Да, пахнет не розами — зато потом кожа как у медвежонка.