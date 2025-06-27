Джакузи для медведя. Невероятный снимок «релакса» в долине гейзеров

В тот день я не отошёл от кордона и на полкилометра, как вдруг рация зашипела, и раздался знакомый голос инспектора «Долины гейзеров»:
— Геннадий, кажется, твой друг снова собирается принимать ванну.
Несмотря на внушительный рюкзак с фототехникой, я без колебаний бросился к знакомому медведю. Уже несколько дней мне не удавалось сфотографировать косолапого, купающегося в горячем источнике. И вот — очередной шанс.
Мало кто знает, но камчатские медведи — настоящие знатоки бальнеологии. Горячая вода для них — не просто удовольствие. Она выгоняет паразитов, заживляет расчёсы после зимней спячки и, судя по их довольному виду, вполне возможно, улучшает настроение. Такое впечатление, что этот увалень читал все статьи о пользе гидромассажа: так искусно он принимал природную ванну, что позавидовал бы любой спа-мастер. Он терпеливо ждал, пока сероводород сделает своё дело. Да, пахнет не розами — зато потом кожа как у медвежонка.
Мне повезло — я успел. Медведь явно вошёл во вкус и не спешил покидать своё «джакузи». Я прилёг на траву рядом с горячим источником и стал делать заветные снимки. Косолапый, не обращая на меня ни малейшего внимания, предавался релаксу.
Счастливчик, подумал я. Он точно знает секрет идеального дня: горячий источник, снежные горы и полное право сказать всему миру: «Сегодня я занят. Я — медведь!».