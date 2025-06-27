Раненный под Курском журналист из КНР может вернуться в приграничный район

63-летний китайский журналист Лу Юйгуан, пострадавший в результате удара украинского беспилотника по Курской области, выразил намерение продолжить работу в приграничных районах, несмотря на полученные ранения.
Он отметил, что давно находится в России и освещал множество событий, включая СВО, ситуацию в Донбассе, Луганске и на курском направлении. По его словам, деятельность репортёра требует постоянного передвижения и не предполагает офисной работы.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала атаку на съёмочную группу китайского телеканала как преднамеренное нападение со стороны ВСУ. По её словам, Киев таким образом стремится подавить любую попытку объективного освещения происходящего в зоне конфликта, что фактически является актом терроризма.
Как уточнила Захарова, все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.