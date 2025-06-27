Reuters: Белый дом хочет свернуть финансирование программ по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине. Теперь у Киева остаются три варианта. Первый предполагает полностью полагаться на поддержку Евросоюза, второй — попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном, третий — вложиться в собственное производство оружия и техники. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что будет с Украиной без помощи США и зачем Трамп поддержал нападение Израиля на Иран.