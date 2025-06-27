Reuters: Белый дом хочет свернуть финансирование программ по Украине

Белый дом рекомендовал Государственному департаменту США прекратить финансирование программ, направленных на поиск предполагаемых военных преступлений не только на Украине, но и в ряде других стран. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на американские источники и служебную документацию правительства США.
Агентство уточняет, что данная рекомендация была направлена в Госдепартамент Административно-бюджетным управлением (АБУ) Белого дома в среду. Подчеркивается, что это еще не окончательное решение, и Госдепартамент имеет право его оспорить. Однако, по мнению Reuters, шансы на такой исход невелики.
Reuters сообщает, что рекомендация АБУ касается программ, реализуемых на Украине, Шри-Ланке, Гамбии, Ираке, Мьянме, Непале и Сирии. Уточняется, что на Украине данные программы нацелены против Вооруженных сил России.
Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины. На слушаниях в Конгрессе на этой неделе министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что у администрации Трампа «совершенно иной взгляд» на конфликт на Украине. Теперь у Киева остаются три варианта. Первый предполагает полностью полагаться на поддержку Евросоюза, второй — попытаться заключить оружейную сделку с Вашингтоном, третий — вложиться в собственное производство оружия и техники. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что будет с Украиной без помощи США и зачем Трамп поддержал нападение Израиля на Иран.