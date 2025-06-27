Прилепин жестко обозначил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

В феврале 2023 года Земфира* была внесена в реестр иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что основанием стало ее публичное выражение поддержки Украине, включая концерты в недружественных государствах с антивоенными высказываниями, а также получение иностранного финансирования. Адвокат Передрук уточнял, что ведомство ссылалось на поступления от ирландских и немецких финансовых структур. Сама артистка в ответ отмечала, что ее знания об Ирландии ограничиваются творчеством группы U2 и певицы О’Коннор.