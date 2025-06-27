Прилепин жестко обозначил уехавшим артистам-иноагентам правила возвращения в Россию

Писатель Захар Прилепин в беседе с изданием «АиФ» подчеркнул, что деятелям культуры с статусом иноагента, планирующим возвращение в РФ, необходимо в полном объеме выполнять установленные законодательством нормы.
«Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — передает слова Прилепина издание.
Прилепин обратил внимание, что музыкант Борис Гребенщиков* в своих предыдущих заявлениях указывал на невозможность возвращения в Россию в связи с риском задержания из-за имеющегося у него особого правового статуса.
При этом писатель особо отметил, что деятели искусства со статусом иностранного агента сохраняют возможность концертной деятельности, однако их выступления будут ограничены определенными форматами. В своем высказывании он также признался, что из всех эмигрировавших музыкантов ранее слушал исключительно Земфиру* и Гребенщикова*.
В последних числах июня Гребенщиков* был внесен Минюстом РФ в перечень иностранных агентов. Согласно официальным данным, музыкант, находясь за границей, участвовал в зарубежных мероприятиях по сбору средств для Украины, публично выражал несогласие с проведением СВО и получал финансирование из иностранных источников.
В феврале 2023 года Земфира* была внесена в реестр иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что основанием стало ее публичное выражение поддержки Украине, включая концерты в недружественных государствах с антивоенными высказываниями, а также получение иностранного финансирования. Адвокат Передрук уточнял, что ведомство ссылалось на поступления от ирландских и немецких финансовых структур. Сама артистка в ответ отмечала, что ее знания об Ирландии ограничиваются творчеством группы U2 и певицы О’Коннор.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к покинувшим Россию деятелям культуры и медиа, имеющим статус иностранных агентов, выразив надежду на обретение ими утраченной Родины.
Накануне президент РФ Владимир Путин утвердил законодательный акт, устанавливающий административную ответственность для иностранных агентов в виде штрафных санкций до 500 000 рублей за несоблюдение предписаний Министерства юстиции.
* — Физические лица, выполняющие функции иноагентов.