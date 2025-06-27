Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили

Снег выпал в самой сухой пустыне в мире. Речь идет о расположенной в Чили пустыне Атакама. По информации обсерватории ALMA, расположенной в Атакаме, подобный природный феномен наблюдается впервые за последнее десятилетие.
«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!», — такое сообщение опубликовано в аккаунте обсерватории в социальной сети Х.
Ранее метеорологи прогнозировали, что на пустыню надвигаются ливни и штормы.
Тем временем Францию накрыли сильный ураган и проливные дожди. Из-за резкого ухудшения погодных условий погибли, по меньшей мере, двое людей.
Аномальны ли тропические ливни, которые прошли в июне в Москве, синоптик Позднякова объясняет здесь на KP.RU.
На днях залповый ливень с градом обрушится на Ямал.
Ранее британцев призвали реже мыться из-за угрозы засухи в стране.