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Снег засыпал самую сухую в мире пустыню Атакама в Чили

В самой сухой пустыне в мире выпал снег впервые за десять лет.

Источник: Комсомольская правда

Снег выпал в самой сухой пустыне в мире. Речь идет о расположенной в Чили пустыне Атакама. По информации обсерватории ALMA, расположенной в Атакаме, подобный природный феномен наблюдается впервые за последнее десятилетие.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!», — такое сообщение опубликовано в аккаунте обсерватории в социальной сети Х.

Ранее метеорологи прогнозировали, что на пустыню надвигаются ливни и штормы.

Тем временем Францию накрыли сильный ураган и проливные дожди. Из-за резкого ухудшения погодных условий погибли, по меньшей мере, двое людей.

Аномальны ли тропические ливни, которые прошли в июне в Москве, синоптик Позднякова объясняет здесь на KP.RU.

На днях залповый ливень с градом обрушится на Ямал.

Ранее британцев призвали реже мыться из-за угрозы засухи в стране.