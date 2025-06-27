Юру Борисова пригласили стать членом Американской киноакадемии: подробности

Российский актер Юра Борисов получил приглашение вступить в Американскую академию кинематографических искусств и наук. Об этом пишет авторитетное издание Variety.
В обновленный список приглашенных членов академии вошли 533 представителя киноиндустрии, включая актеров, режиссеров, продюсеров, художников по костюмам и специалистов по монтажу.
В числе новых членов — звезды первой величины: от Джейсона Момоа до Арианы Гранде. Примечательно, что почти сотня приглашенных ранее номинировалась на «Оскар», а 26 — становились его лауреатами.
Ранее KP.RU писал, что Юра Борисов получил главную роль в голливудском фильме о русском поэте. При этом недавно в российский прокат вышла скандально известная картина «Пророк. История Александра Пушкина», в которой актер также исполнил главную роль.