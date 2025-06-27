Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей. Распознать их поможет знание некоторых тревожных сигналов, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
По ее словам, насторожить должны низкие требования к квалификации, малое количество рабочих часов и несоизмеримо высокая для таких условий зарплата. Если работодатель неизвестен, анонимен и его невозможно проверить, зато от вас требуют заполнения анкет с указаниями массы личных данных, а также оплату за получение работы — все это сигналы из черного списка.
То же касается требований установить неизвестное ПО и использовать собственные электронные средства платежа — например, снимать и передавать деньги.
«Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность», — заключила Данейко.