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Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу

Финансист Дайнеко: мошенники притворяются кадровиками и работодателями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей. Распознать их поможет знание некоторых тревожных сигналов, рассказала агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

По ее словам, насторожить должны низкие требования к квалификации, малое количество рабочих часов и несоизмеримо высокая для таких условий зарплата. Если работодатель неизвестен, анонимен и его невозможно проверить, зато от вас требуют заполнения анкет с указаниями массы личных данных, а также оплату за получение работы — все это сигналы из черного списка.

То же касается требований установить неизвестное ПО и использовать собственные электронные средства платежа — например, снимать и передавать деньги.

«Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность», — заключила Данейко.