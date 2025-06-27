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В Староконстантинове слышны взрывы, на Украине объявлена воздушная тревога

В Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили украинские Telegram-каналы.

В Староконстантинове, где расположен военный аэродром, прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 27 июня, сообщили украинские Telegram-каналы.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранее нанесли удар по трассе Курск — Рыльск в городе Льгове Курской области, в результате чего пострадали 16 человек. Губернатор также сообщил, что после удара вражеского дрона в здании строящейся школы в деревне Самоярдово Большесолдатского района начался пожар.

Кроме того, с 20:00 26 июня до 0:00 27 июня по московскому времени силы ПВО ликвидировали 16 дронов над регионами России. Семь БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, по четыре беспилотника — над территориями Брянской области и Республики Крым, и еще один БПЛА —над акваторией Черного моря.

25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.

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