В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
«С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ министерства здравоохранения РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов — в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия, делегировать им полномочия сможет руководитель медорганизации. Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населённых пунктах и сельской местности», — сказала Власова.
По словам парламентария, такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.
«Мы не можем позволить себе, чтобы пациенты оставались без помощи только потому, что в их амбулатории или ФАПе временно нет врача. Новый приказ даёт возможность фельдшерам и акушеркам включаться в оказание помощи — грамотно, в пределах своих полномочий, но с реальной пользой для людей», — отметила она.
Власова уточнила, что это решение — не подмена врача, а необходимая мера в первичном звене здравоохранения, которая позволит улучшить доступность медицинской помощи, укрепить доверие населения и быстрее реагировать на потребности пациентов.