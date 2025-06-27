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В России могут разрешить онлайн-продажи товаров для взрослых по биометрии

В России хотят разрешить онлайн-продажи товаров 18+ по биометрии.

Источник: Комсомольская правда

В России могут разрешить покупку товаров с маркировкой «18+» на онлайн-платформах. Об этом заявили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко в беседе с «Известиями».

Планируется, что подтверждение совершеннолетия будет происходить через ЕБС, однако использование этой системы останется на усмотрение самих торговых платформ.

«Предлагается подтверждать возраст пользователей при покупке энергетиков, пиротехники, печатной продукции 18+, зажигалок и баллончиков для их заправки, а также других товаров, требующих проверки возраста при продаже», — рассказали там.

Согласно уточнению, положения о дистанционной реализации товаров с возрастными ограничениями предполагается ввести в действие с 1 марта 2027 года.

При этом Григоренко пояснил, что не идет речь о разрешении онлайн-продаж алкоголя и табака.

Ранее KP.RU сообщал, что в России рассматривается инициатива о введении всеобщей системы обязательной идентификации домашних животных.

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