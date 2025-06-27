В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков детям

Группа депутатов Госдумы предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство и Верховный суд. Ответственность предполагается ввести для совершеннолетних, пропагандирующих наркотики, психотропы и прочие запрещенные вещества среди тех, кто не достиг 18 лет, пишет РИА Новости.
В законопроекте приводится спектр наказаний, которым может быть подвергнут гражданин за указанное преступление. Это может быть лишение или ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок. Также речь может идти о штрафе до 500 тысяч рублей, обязательных либо исправительных работах. Кроме того, на виновного могут наложить запрет занимать определенные должности.
Ранее школьница из Подмосковья умерла от передозировки наркотиками. К потреблению запрещенных веществ девочку склонили двое иностранцев.
Также сообщалось, что в Москве возбудили уголовное дело против двух мужчин, подозреваемых в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних. Следствие считает, что злоумышленники накачали наркотиками двух девочек, а затем изнасиловали их.