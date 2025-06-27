В Госдуме хотят ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков детям

В законопроекте приводится спектр наказаний, которым может быть подвергнут гражданин за указанное преступление. Это может быть лишение или ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же срок. Также речь может идти о штрафе до 500 тысяч рублей, обязательных либо исправительных работах. Кроме того, на виновного могут наложить запрет занимать определенные должности.