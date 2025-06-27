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В самой сухой пустыне мира выпал снег

Чилийская пустыня Атакама, признанная самой сухой в мире, в четверг оказалась покрыта снегом, сообщили представители обсерватории ALMA, расположенной на ее территории.

Чилийская пустыня Атакама, признанная самой сухой в мире, в четверг оказалась покрыта снегом, сообщили представители обсерватории ALMA, расположенной на ее территории.

«Невероятно! Самая сухая в мире пустыня Атакама укрылась снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети X.

В опубликованном видео отмечается, что подобное снежное явление наблюдается впервые за последние десять лет.

По информации газеты Mercurio, метеорологи прогнозировали в этом регионе дожди и штормовые погодные условия.

Ранее рассказали о народны приметах на 27 июня.