В самой сухой пустыне мира выпал снег

Чилийская пустыня Атакама, признанная самой сухой в мире, в четверг оказалась покрыта снегом, сообщили представители обсерватории ALMA, расположенной на ее территории.
«Невероятно! Самая сухая в мире пустыня Атакама укрылась снегом!» — говорится в сообщении обсерватории в социальной сети X.
В опубликованном видео отмечается, что подобное снежное явление наблюдается впервые за последние десять лет.
По информации газеты Mercurio, метеорологи прогнозировали в этом регионе дожди и штормовые погодные условия.
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