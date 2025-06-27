Россиян предупредили о росте числа мошеннических схем

С 1 июня 2025 года в силу вступил закон о запрете государственным органам и бизнесу использовать иностранные мессенджеры для взаимодействия с гражданами и клиентами. По словам экспертов, мошенники придумали схему «Единый агрегатор госуслуг», они рассчитывают на то, что жертва слышала о законе об ограничении каналов официальной коммуникации, но не очень знает его суть.