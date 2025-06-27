Кадыров получил «Кентавра» за высокие достижения в области архитектуры

В официальном сообщении не уточняется, за какие именно проекты или инициативы в архитектурной сфере отмечен Кадыров. В тексте говорится: «Награда вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства», — приводит мэрия Грозного критерии отбора лауреатов.