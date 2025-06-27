В Госдуме предупредили об изменениях в работе врачей с 1 сентября

Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники № 1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты, которая не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в стране в первичном звене достигала 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.