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ЕС намерен одобрить очередной кредит для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ

ЕК намерена выделить Киеву 11 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках 50-миллиардной программы помощи G7 планирует перечислить Киеву очередной кредит на €11 млрд, источником которого станут прибыли от управления замороженными российскими активами.

«Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся 11 млрд евро от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России», — заявила глава ЕК.

Кредитная программа, согласованная Европейским Союзом и странами G7 в конце 2023 года, предусматривает общий объем финансирования в размере €50 млрд. По состоянию на текущий момент Украина уже получила €39 млрд.

Уточняется, что срок погашения кредитных обязательств — до 2042 года.

Глава ЕК заверила, что военная и экономическая помощь Украине будет продолжена, напомнив о недавнем транше в €1 млрд на нужды ВПК, сформированном за счет прибыли от российских активов.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в июле этого года Евросоюз предоставит Украине €1,5 млрд из доходов от замороженных активов России.

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