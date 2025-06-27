ЕС намерен одобрить очередной кредит для Киева за счет доходов от замороженных активов РФ

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в рамках 50-миллиардной программы помощи G7 планирует перечислить Киеву очередной кредит на €11 млрд, источником которого станут прибыли от управления замороженными российскими активами.
«Мы намерены подготовить к выделению кредит на оставшиеся 11 млрд евро от Группы семи за счет доходов от замороженных активов России», — заявила глава ЕК.
Кредитная программа, согласованная Европейским Союзом и странами G7 в конце 2023 года, предусматривает общий объем финансирования в размере €50 млрд. По состоянию на текущий момент Украина уже получила €39 млрд.
Уточняется, что срок погашения кредитных обязательств — до 2042 года.
Глава ЕК заверила, что военная и экономическая помощь Украине будет продолжена, напомнив о недавнем транше в €1 млрд на нужды ВПК, сформированном за счет прибыли от российских активов.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что в июле этого года Евросоюз предоставит Украине €1,5 млрд из доходов от замороженных активов России.