Умер композитор Лало Шифрин

Шифрин родился в Аргентине, где начал свою музыкальную карьеру, а впоследствии стал заметной фигурой в Голливуде. Помимо «Миссии невыполнима», он также написал саундтреки к картинам «Хладнокровный Люк», «Грязный Гарри» и «Буллит». Его работы отличались оригинальным сочетанием жанров и сложностью аранжировок, что принесло ему признание как среди коллег, так и у зрителей по всему миру.