Части россиян захотели возместить траты за новогодние мероприятия

Ранее обсуждались меры по расширению поддержки многодетных семей. В их числе — законопроект об отмене критерия нуждаемости для получения социальных льгот и инициативу РЖД по предоставлению купе в поездах для таких семей. Профильные ведомства подчеркивают необходимость создания равных условий и снижения бюрократической нагрузки для упрощения доступа многодетных семей к помощи и улучшения условия их отдыха.