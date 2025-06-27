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В Госдуме предложили компенсировать расходы на новогодние развлечения: вот кому повезёт

В Госдуме предложили оплачивать новогодние мероприятия многодетным и ветеранам.

Источник: Комсомольская правда

Некоторым категориям российских льготников могут компенсировать стоимость билетов на новогодние и рождественские развлекательные мероприятия. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы. Они направили обращение министру труда Антону Котякову. В документе идет речь о компенсации для многодетных семей, малообеспеченных граждан и пенсионеров стоимости билетов на выставки, в музеи, на катки и другие объекты семейного досуга с 25 декабря по 8 января.

При помощи такой меры предполагается повысить доступность культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан.

При этом инициативу уже концептуально поддержало министерство культуры, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой возможности для многодетных семей. Теперь семьи, в которых много детей, могут бесплатно посещать большинство культурных мероприятий и музеев на всей территории Российской Федерации.

Тем временем в ОП предложили бесплатно предоставлять многодетным семьям жилье без права его приватизации или продажи.