В Госдуме предложили компенсировать расходы на новогодние развлечения: вот кому повезёт

Некоторым категориям российских льготников могут компенсировать стоимость билетов на новогодние и рождественские развлекательные мероприятия. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы. Они направили обращение министру труда Антону Котякову. В документе идет речь о компенсации для многодетных семей, малообеспеченных граждан и пенсионеров стоимости билетов на выставки, в музеи, на катки и другие объекты семейного досуга с 25 декабря по 8 января.