В Госдуме предложили компенсировать расходы на новогодние развлечения: вот кому повезёт

Некоторым категориям российских льготников могут компенсировать стоимость билетов на новогодние и рождественские развлекательные мероприятия. С таким предложением выступила группа депутатов Госдумы. Они направили обращение министру труда Антону Котякову. В документе идет речь о компенсации для многодетных семей, малообеспеченных граждан и пенсионеров стоимости билетов на выставки, в музеи, на катки и другие объекты семейного досуга с 25 декабря по 8 января.
При помощи такой меры предполагается повысить доступность культурных мероприятий для социально уязвимых категорий граждан.
При этом инициативу уже концептуально поддержало министерство культуры, пишет РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой возможности для многодетных семей. Теперь семьи, в которых много детей, могут бесплатно посещать большинство культурных мероприятий и музеев на всей территории Российской Федерации.
Тем временем в ОП предложили бесплатно предоставлять многодетным семьям жилье без права его приватизации или продажи.