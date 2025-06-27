В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится норма, позволяющая фельдшерам и акушеркам выполнять функции участковых врачей (включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов) при дефиците специалистов или их временном отсутствии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в беседе с РИА Новости.
«Это решение закреплено на федеральном уровне и направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малых населенных пунктах и сельской местности», — отметила Власова.
Как пояснила парламентарий, мера была разработана в ответ на актуальные запросы системы медицинского обслуживания, что особенно значимо для медучреждений регионов.
Как подчеркнула Власова, решение не является заменой врачебного персонала, а представляет вынужденную меру для совершенствования работы первичного медицинского звена.
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