В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

С 1 сентября в России вводится норма, позволяющая фельдшерам и акушеркам выполнять функции участковых врачей (включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов) при дефиците специалистов или их временном отсутствии. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова в беседе с РИА Новости.