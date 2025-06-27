Россиян предупредили об обмане при поиске работы

«Какими бы привлекательными ни казались условия работы, наличие хотя бы одного из перечисленных признаков — повод отказаться от предложения. Насторожить должны нереально высокая зарплата при низкой квалификации, мало рабочих часов, анонимность работодателя, а также требования оплатить трудоустройство, установить подозрительное ПО или использовать личные банковские средства. Все это способ заманить жертву, а не найти кандидата на должность», — сообщила Дайнеко агентству «Прайм».