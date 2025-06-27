Врач рассказал, как правильно чистить зубы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Зубы необходимо чистить два раза в день, а щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости, сообщила РИА Новости ассистент кафедры терапевтической стоматологии ИС Пироговского университета Анастасия Хритова.
Врач отметила, что зубной налёт влечет за собой появление кариеса, его осложнений и воспалительных заболеваний пародонта. Он является субстратом для жизнедеятельности микроорганизмов, которые выделяют кислые продукты обмена. Эти вещества пагубно действуют на зубы и ткани полости рта.
«Чистка зубов должна осуществляться два раза в день. С утра после завтрака, вечером после ужина перед сном. Важно максимально сохранять полость рта без остатков пищи и налёта на зубах. Зубная щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости», — рассказала Хритова.
Она уточнила, что зубные пасты стоит выбирать обычные гигиенические, профилактические или для снижения чувствительности зубов. С осторожностью стоит использовать отбеливающие зубные пасты, так как они могут вызвать абразивный износ тканей зуба.
«Движения зубной щёткой должны быть выметающими — от десны к краю зуба на передних и задних поверхностях зубов и возвратно-поступательными на верхних поверхностях зубов», — пояснила врач.
Специалист подчеркнула, что нужно обязательно уделять внимание межзубным промежуткам и использовать межзубные нити или ёршики. Размер межзубных ёршиков подбирается индивидуально врачом стоматологом, уточнила она.
«Язык тоже нуждается в ежедневном очищении. Для этого нужно использовать специальные скребки или обратную сторону зубной щетки, с силиконовой накладкой», — добавила Хритова.