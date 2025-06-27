Врач рассказал, как правильно чистить зубы

«Чистка зубов должна осуществляться два раза в день. С утра после завтрака, вечером после ужина перед сном. Важно максимально сохранять полость рта без остатков пищи и налёта на зубах. Зубная щётка должна быть с синтетическими щетинками средней или мягкой жёсткости», — рассказала Хритова.