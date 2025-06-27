Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было восстановлено спустя почти час после временной приостановки. Об этом сообщили в оперативном Telegram-канале информационного центра, отслеживающего ситуацию на автоподходах к мосту.
Согласно данным канала, проезд по мосту был перекрыт в 00:06 по московскому времени. Причины временного ограничения движения официально не уточнялись.
Полноценное движение было возобновлено в 00:59 мск. Сотрудники транспортной безопасности продолжают контролировать ситуацию на месте, обеспечивая порядок и безопасность на мосту.
Ранее в багаже россиянки на Крымском мосту обнаружили череп супруга, который она везла с собой в отпуск. Журналисты отмечают, что у женщины имелись сопроводительные документы, подтверждающие то, что её действия являются правомерными.