В России могут ввести бесплатное SMS-уведомление об изменениях в авиарейсах: подробности

В Госдуме РФ предложили закрепить на законодательном уровне обязанность авиаперевозчиков бесплатно уведомлять пассажиров об изменении статуса рейсов с помощью SMS-сообщений. Соответствующий запрос в Минтранс и Роспотребнадзор направлен в лице главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
«Считаю необходимым обязать авиаперевозчиков, осуществляющих деятельность на территории РФ, бесплатно информировать пассажиров о любых изменениях статуса рейса», — пояснил Нилов.
Как отметил Нилов, ряд авиаперевозчиков систематически монетизируют свои обязательства по оповещению пассажиров об изменениях параметров рейсов.
Накануне Росавиация частично сняла ограничения для российских авиакомпаний из-за конфликта между Ираном и Израилем. Ранее в Росавиации призвали не летать над Израилем, Ираном, Ираком, Катаром и Иорданией.