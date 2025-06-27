В России могут ввести бесплатное SMS-уведомление об изменениях в авиарейсах: подробности

В Госдуме РФ предложили закрепить на законодательном уровне обязанность авиаперевозчиков бесплатно уведомлять пассажиров об изменении статуса рейсов с помощью SMS-сообщений. Соответствующий запрос в Минтранс и Роспотребнадзор направлен в лице главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.