Токсиколог предупредил об опасном действии грейпфрута при приеме лекарств

— Некоторые из полезных флавоноидных соединений грейпфрута (например, невероятно натуральный и потому полезный кверцетин, так его обычно продвигают продавцы различных БАД), могут резко поднимать концентрацию препарата в крови. «Концентрат» лекарства задерживается в крови надолго и это может привести к серьезным осложнениям и даже к смерти, — объяснил Водовозов.