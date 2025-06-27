Токсиколог предупредил об опасном действии грейпфрута при приеме лекарств

Токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов рассказал, что популярный у любителей ЗОЖ грейпфрут может серьезно навредить, если его есть вместе с некоторыми лекарствами. Особенно это касается препаратов, которые принимают курсами. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— Некоторые из полезных флавоноидных соединений грейпфрута (например, невероятно натуральный и потому полезный кверцетин, так его обычно продвигают продавцы различных БАД), могут резко поднимать концентрацию препарата в крови. «Концентрат» лекарства задерживается в крови надолго и это может привести к серьезным осложнениям и даже к смерти, — объяснил Водовозов.
Проблема не в разовом употреблении фрукта, а в систематическом: если человек пьет лекарства неделями, а каждый день съедает грейпфрут или выпивает по стакану сока. Именно тогда цитрус может привести к опасной передозировке.
— В литературе описаны проблемы для курсовых препаратов, которые принимаются неделями и месяцами. Даже препарат от аритмии внезапно превращается в злобное и коварное средство. Причем настолько, что может возникнуть аритмия Torsades de Pointes, как пишут про нее в источниках — «редкая, но гарантированно опасная для жизни желудочковая аритмия», — отметил врач.