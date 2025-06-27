Прогноз погоды на 27 июня 2025 года в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В эту пятницу, 27 июня, нас ожидает переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +10,+12°, и возможны небольшие дожди, так что не забудьте взять с собой зонт.
Днем синоптики обещают более благоприятные условия — осадков не предсказывается, а температура поднимется до комфортных +19,+21°. Ветер будет дуть с северной стороны со скоростью 1−5 м/с.
Таким образом, день обещает быть довольно теплым и уютным. Отличная возможность провести время на свежем воздухе!