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Опасная ядовитая рыба из Индийского океана появилась в Черном море

В Черном море обнаружена опасная для человека рыба — тетраодон серебряный, яд которой может привести к летальному исходу. Об этом сообщила экологическая госинспекция Украины.

В Черном море обнаружена опасная для человека рыба — тетраодон серебряный, яд которой может привести к летальному исходу. Об этом сообщила экологическая госинспекция Украины.

Рыба проникла в Черное море из Индо-Тихоокеанского региона, пройдя через Средиземное море. В Средиземноморье тетраодон известен своей способностью перегрызать рыболовные сети и вытеснять местные виды рыб.

В мясе тетраодона содержится тетродотоксин — сильнейший яд, который вызывает нервно-паралитическое действие. Употребление этой рыбы в пищу смертельно опасно.

Украинские экологи предупредили, что из-за потепления климата популяция тетраодона в Черном море может резко увеличиться, что создаст угрозу для биологического разнообразия, рыболовства и здоровья людей, передает Газета.ру.

Также стало известно, что в Уссурийском заливе Приморского края заметили акул мако, известных случаями агрессивного поведения по отношению к человеку. Их присутствие в акватории связывают с аномально высокой температурой воды в регионе.

Находящиеся на Сахалине граждане Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) поймали двух акул. Уточняется, что они поймали сельдевую и лососевую акул. Однако несмотря на название, есть этих рыб не рекомендуется.