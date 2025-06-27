Самая засушливая пустыня в мире Атакама покрылась снегом впервые за 10 лет

Ранее власти Монголии раскрыли амбициозную стратегию по превращению безжизненной Гоби в многофункциональный экономический кластер. Эта гигантская пустыня, занимающая шестую строчку в мировом рейтинге по размерам, раскинулась на границе двух государств — Монголии и Китая. Её территория, превышающая 1,3 млн кв. км, вскоре может кардинально изменить свой облик благодаря инновационным промышленным проектам.