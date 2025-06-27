Причиной смерти основателя группы Beach Boys стала остановка дыхания

Смерть американского музыканта Брайана Уилсона, одного из основателей культовой рок-группы The Beach Boys, наступила в результате остановки дыхания.
Такие данные приводит телеканал Fox News, ссылаясь на выводы судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
О кончине 82-летнего артиста его семья сообщила две недели назад. В отчёте экспертов основным фактором указана дыхательная недостаточность, при этом также зафиксированы сопутствующие осложнения — сепсис, цистит, хронические заболевания почек и лёгких, а также нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна.
В 2024 году в связи с диагнозом деменция, музыкант был официально передан под опеку своих менеджеров по решению суда. За годы творческой деятельности Уилсон стал лауреатом двух премий «Грэмми», его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла как участника The Beach Boys, а также в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе.
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