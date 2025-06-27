Причиной смерти основателя группы Beach Boys стала остановка дыхания

В 2024 году в связи с диагнозом деменция, музыкант был официально передан под опеку своих менеджеров по решению суда. За годы творческой деятельности Уилсон стал лауреатом двух премий «Грэмми», его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла как участника The Beach Boys, а также в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе.