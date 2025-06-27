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Причиной смерти основателя группы Beach Boys стала остановка дыхания

Семья 82-летнего Уилсона сообщила о его уходе из жизни две недели назад.

Источник: Аргументы и факты

Смерть американского музыканта Брайана Уилсона, одного из основателей культовой рок-группы The Beach Boys, наступила в результате остановки дыхания.

Такие данные приводит телеканал Fox News, ссылаясь на выводы судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

О кончине 82-летнего артиста его семья сообщила две недели назад. В отчёте экспертов основным фактором указана дыхательная недостаточность, при этом также зафиксированы сопутствующие осложнения — сепсис, цистит, хронические заболевания почек и лёгких, а также нейродегенеративное расстройство и обструктивное апноэ сна.

В 2024 году в связи с диагнозом деменция, музыкант был официально передан под опеку своих менеджеров по решению суда. За годы творческой деятельности Уилсон стал лауреатом двух премий «Грэмми», его имя было включено в Зал славы рок-н-ролла как участника The Beach Boys, а также в Зал славы авторов песен в Лос-Анджелесе.

Ранее в возрасте 87 лет скончался член Союза кинематографистов России, режиссер Юрий Мастюгин.