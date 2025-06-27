Детсад на Шатова в Хабаровске могут сдать досрочно

Здание, возводимое по госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае», станет одним из крупнейших в городе — здесь смогут играть и учиться 320 малышей. Сейчас на площадке кипят отделочные работы.
Как уточнили в мэрии краевой столицы, подрядчик, известный в городе как надежный партнер, имеет солидный опыт — его специалисты уже построили не один детский сад. Компания также активно участвует в жизни края: поддерживает реставрацию памятников, спортсменов и профессиональные клубы, а последние три года оказывает значительную помощь участникам СВО.