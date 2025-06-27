Жители Хабаровского края смогут уехать на море по «единому билету»

На Дальневосточной железной дороге открыта продажа билетов на мультимодальный маршрут с пересадкой в Уссурийске. Пассажиры из Хабаровска, Комсомольска и Советской Гавани смогут добраться до курортов Приморья без лишних хлопот. Маршрут будет работать с 18 июля по 29 августа. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Теперь уехать из Хабаровского края к побережью Японского моря стало проще. Пассажиры могут оформить один билет сразу на поезд и автобус. Отправление — из Хабаровска, Комсомольска или Советской Гавани. До Уссурийска туристы едут на поезде № 352/351, затем пересаживаются на автобус до Андреевки.
Маршрут проходит через Славянку, Безверхово и Рязановку. Это популярные места отдыха. Автобус выезжает из Уссурийска в 7:15, в Андреевке — около полудня. Обратно — в 12:33. Приезд в Уссурийск — до 18:00.
Билеты уже можно купить в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении. Главное — выбрать маршрут с пересадкой. Такой комбинированный путь к морю запустили впервые в 2021 году. С тех пор им воспользовались около шести тысяч человек.