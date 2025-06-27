Церковный праздник 27 июня 2025: приметы, традиции и запреты

Святые Петр и Павел были близкими учениками Иисуса Христа. Петр, по преданию, был первым епископом Рима и распят на кресте, тогда как Павел, апостол язычников, был казнен мечом. Их память почитается не только в России, но и во многих других странах, где христианство имеет свои корни.