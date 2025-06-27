Автор темы к фильму «Миссия невыполнима» умер из-за пневмонии

Профессиональную деятельность Шифрин начал в 1955 году как джазовый пианист в Буэнос-Айресе. За более чем семьдесят лет творчества он написал свыше ста саундтреков к фильмам и около 120 классических произведений, включая пять симфоний. Высшей точкой его карьеры стал 1966 год.