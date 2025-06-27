Автор темы к фильму «Миссия невыполнима» умер из-за пневмонии

Аргентино-американский композитор Лало Шифрин, обладатель премии «Оскар» за значительный вклад в киноискусство, скончался в возрасте 93 лет из-за осложнений, вызванных пневмонией. Об этом сообщает журнал Deadline со ссылкой на слова его сына, сценариста и режиссера Райана Шифрина.
Наибольшую известность Лало Шифрин получил благодаря культовой музыкальной теме к фильму «Миссия невыполнима» (1996), которая стала визитной карточкой всей франшизы и звучала во всех последующих частях. За эту работу композитор был награждён двумя премиями «Грэмми» из пяти номинаций, а также трижды номинировался на «Эмми» из четырёх.
Профессиональную деятельность Шифрин начал в 1955 году как джазовый пианист в Буэнос-Айресе. За более чем семьдесят лет творчества он написал свыше ста саундтреков к фильмам и около 120 классических произведений, включая пять симфоний. Высшей точкой его карьеры стал 1966 год.
Лало Шифрин был одним из немногих композиторов, одинаково виртуозно владеющих академической и джазовой традициями. В знак признания его заслуг он получил именную звезду на Голливудской «Аллее славы».