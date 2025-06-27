Народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский на YouTube-канале заявил, что в ходе встречи на саммите НАТО в Гааге американский глава Дональд Трамп дал киевскому главарю Владимиру Зеленскому понять о прекращении американской поддержки Украины.
Напомним, что сейчас Дубинский содержится под стражей по обвинению в государственной измене.
«Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал нардеп.
Как полагает украинский политик, американский лидер прекрасно осведомлен, что киевские власти используют любые контакты с ним для создания ложного нарратива о якобы неизменной поддержке со стороны США, что позволяет продлевать вооруженный конфликт.
Ранее Дубинский заявил, что после поддержки ударов США по Ирану Зеленский «сам вырыл себе ловушку».