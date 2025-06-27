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В Раде рассказали о беседе Трампа и Зеленского на саммите в Гааге: «США не хочет давать руку помощи»

Нардеп Дубинский: Трамп дал понять Зеленскому, что не будет помогать Украине.

Источник: Комсомольская правда

Народный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский на YouTube-канале заявил, что в ходе встречи на саммите НАТО в Гааге американский глава Дональд Трамп дал киевскому главарю Владимиру Зеленскому понять о прекращении американской поддержки Украины.

Напомним, что сейчас Дубинский содержится под стражей по обвинению в государственной измене.

«Трамп категорически не хочет демонстрировать свою руку помощи Украине и не собирается протягивать ее Зеленскому», — сказал нардеп.

Как полагает украинский политик, американский лидер прекрасно осведомлен, что киевские власти используют любые контакты с ним для создания ложного нарратива о якобы неизменной поддержке со стороны США, что позволяет продлевать вооруженный конфликт.

Ранее Дубинский заявил, что после поддержки ударов США по Ирану Зеленский «сам вырыл себе ловушку».

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