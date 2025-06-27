Хабаровский «Амур» и омский «Авангард» совершили обмен игроками

Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьёв перешёл в хабаровский «Амур». К омскому «Авангарду» перейдут спортивные права на Александра Деменка, в прошлом сезоне выступавшего за «Амурских тигров». Также дальневосточный клуб получит денежную компенсацию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Алексей Соловьёв родился 8 сентября 1994 года в Санкт-Петербурге. В детстве он начал заниматься хоккеем в Москве, а в возрасте девяти лет отправился в Северную Америку, где провёл несколько лет в заокеанских лигах. В 2020 году Алексей вернулся в Россию.
Его первым клубом в Континентальной хоккейной лиге стал «Авангард», но свой лучший сезон в лиге он провёл в «Адмирале», где был капитаном команды. В сезоне 2023/2024 годов Алексей Соловьёв набрал 20 очков (6 голов и 14 передач) в 66 матчах, проведя на льду в среднем 19 минут и 35 секунд за игру.
Затем он вернулся в Омск, где его задачи и игровое время изменились. В прошлом сезоне Алексей провёл 71 матч за «Авангард» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 4 очка (2 гола и 2 передачи). Он также стал одним из лучших игроков обороны команды по количеству силовых приёмов и заблокированных бросков.