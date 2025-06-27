Хабаровский «Амур» и омский «Авангард» совершили обмен игроками

Затем он вернулся в Омск, где его задачи и игровое время изменились. В прошлом сезоне Алексей провёл 71 матч за «Авангард» в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 4 очка (2 гола и 2 передачи). Он также стал одним из лучших игроков обороны команды по количеству силовых приёмов и заблокированных бросков.