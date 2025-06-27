«Будешь мне подчиняться»: Эксперт оценил «вальс» Эрдогана с Макроном

Через все вот эти хитрые вещи, через все разные рукопожатия, через то, кто первым положит руку сверху, кто первым перетянет на свою сторону, идут такие невербальные баталии. То есть словами они говорят друг другу хорошие вещи, а невербально показывают, кто здесь сильнее. Через вот это давление Эрдоган всегда хочет показать превосходство.